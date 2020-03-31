Avrupalı seçkin sağlık ve esenlik destinasyonu Balıkesir oldu Sağlık ve Esenlik Turizmi (Health and Well-Being Tourism) teması ile gerçekleştirilen Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) 2019'da Türkiye'nin ulusal destinasyonu Balıkesir oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılan 30 başvuru arasından Afyonkarahisar, Ankara, İzmir ve Kayseri ile birlikte finale kalan Balıkesir artık Avrupa Komisyonunun Seçkin Destinasyonlar Ağı'nda yer alacak.

Zengin turistik öğeleri, termal tesisleri, Kaz Dağları Millî Parkı, gastronomisi, eko-turizm ve agro-turizmde sunduğu imkânlar ile var olan yüksek sağlık ve esenlik turizmi potansiyeliyle Türkiye'nin ulusal destinasyonu seçilen şehir Avrupa Komisyonunca düzenlenecek tanıtım faaliyetlerine dâhil edilecek.

Değerlendirme Süreci

Bakanlık değerlendirme sürecinde, destinasyonun sahip olduğu sağlık ve esenlik turizmi ögelerini ve bu kapsamdaki turizm faaliyetlerini; destinasyona ulaşım imkânlarını, tesis kapasitelerini, sanatsal etkinliklerini, tarihi, kültürel ve doğal değerlerin varlığını, turizme katkı sağlayacak nitelikte kazandığı ulusal ve uluslararası belge ve ödülleri; sürdürülebilirlik kapsamındaki stratejiler ile destinasyonda turizm faaliyetlerinin geliştirilmesinin yerel ekonomiye katkısını dikkate aldı.

Avrupa Komisyonunca her yıl farklı temalarla düzenlenen Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN), Avrupa turist destinasyonlarının ortak ve farklı özelliklerine dikkat çekmek, turizmin sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilirliğini sağlayarak ekonomik gelişmeyi teşvik etmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Bültenler