Avrupalı savcılar Hamamönü'nde
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Avrupalı savcılar Hamamönü'nde

Avrupalı savcılar Hamamönü'nde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Arnavutluk, Bulgaristan, Kosova, Moldova ve Romanya'dan gelen savcı heyeti, Altındağ'ın tarihi bölgesi Hamamönü'nü gezdi.

Arnavutluk, Bulgaristan, Kosova, Moldova ve Romanya'dan gelen savcı heyeti, Altındağ'ın tarihi bölgesi Hamamönü'nü gezdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Arnavutluk, Bulgaristan, Kosova, Moldova ve Romanya'da görev yapan savcı heyeti, Altındağ'ın tarihi bölgesi Hamamönü'nü dolaştı. Heyet, Altındağ'ın tarihi sokaklarına hayran kaldı.

Tarih ve kültür bir arada

Savcı heyeti, önce Hamamönü'nün tarihi hakkında bilgi sahibi oldu, ardından bölgeyi gezdi. Mehmet Akif Ersoy Evi'ni yakından görme fırsatı bulan heyet üyeleri, eski Ankara evlerini de ilgiyle inceledi. Heyet, daha sonra Hamamönü Sanat Sokağı'na geçti. Buradaki atölyeleri gezen heyet, Hamamönü'nde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Heyet, Altındağ Belediyesi tarafından Hamamarkası'nda devam eden restorasyon çalışmaları hakkında da bilgi aldı. - ANKARA

Avrupalı savcılar Hamamönü'nde
Avrupalı savcılar Hamamönü'nde
Avrupalı savcılar Hamamönü'nde
Avrupalı savcılar Hamamönü'nde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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