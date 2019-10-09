Avrupalı parlamenterler: Türkiye'nin Suriye harekatı Erdoğan, Trump ve AB için bir dönüm noktası

Avrupalı parlamenterler: Türkiye'nin Suriye harekatı Erdoğan, Trump ve AB için bir dönüm noktası

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı harekatın sonrasında Avrupa Parlamentosu üyelerinden de ilk tepkiler geldi. Euronews'e konuşan vekillerden bir kısmı Türkiye'nin hamlesine anlayış gösterilmesi gerektiğini söylerken, diğerleri de operasyona karşı çıktı

09.10.2019 20:06
Avrupalı parlamenterler: Türkiye'nin Suriye harekatı Erdoğan, Trump ve AB için bir dönüm noktası

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı harekatın sonrasında Avrupa Parlamentosu üyelerinden de ilk tepkiler geldi. Euronews'e konuşan vekillerden bir kısmı Türkiye'nin hamlesine anlayış gösterilmesi gerektiğini söylerken, diğerleri de operasyona karşı çıktı.


Van Orden: Türkiye'nin çekincelerini anlamalıyız


Yaşananları üzücü olarak değerlendiren AP vekili Geoffrey van Orden, Türkiye'nin güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ve bu nedenle anlayış gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Van Orden şöyle konuştu Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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