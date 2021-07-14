Avrupalı Otomotiv Sanayicileri Batarya Tedarikinde İthalata Bağımlı Olmak İstemiyorlar
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Avrupalı Otomotiv Sanayicileri Batarya Tedarikinde İthalata Bağımlı Olmak İstemiyorlar

Avrupalı Otomotiv Sanayicileri Batarya Tedarikinde İthalata Bağımlı Olmak İstemiyorlar
Habermetre - Haberler | Toplum

İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren otomotiv firmaları arasında yapılan bir anket çalışmasına göre, firmaların elektrikli araç batarya tedarikini Çin ve Uzak Doğu üzerinden yapmak yerine Avrupa kıtasından ve kendi üretim merkezlerine yakın noktalardan temin etmek...

İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren otomotiv firmaları arasında yapılan bir anket çalışmasına göre, firmaların elektrikli araç batarya tedarikini Çin ve Uzak Doğu üzerinden yapmak yerine Avrupa kıtasından ve kendi üretim merkezlerine yakın noktalardan temin etmek istedikleri belirtildi.

Bataryalarda kullanılan minerallerin işlenmesi ve son ürün haline dönüştürülmesi konusunda hali hazırda Çinli firmaların dünya pazarında önemli bir hakim konum elde ettiği ve onları da Güney Kore ve Japon firmalarının takip ettiği biliniyor.

Sanayi prototip çalışmaları alanında danışmanlık hizmeti veren Protolabs firmasının 200 Avrupalı sanayi şirketi arasında yaptığı ve 13 Temmuz Salı günü sonuçlarını açıkladığı bir çalışmaya göre, araştırmaya katılan firmaların büyük çoğunluğunun tedarik zincirlerinin bozulması konusundaki endişelerinin her geçen gün arttığı ve bundan sonra tedariklerini mümkün olduğu kadar kendi fabrikalarına coğrafi olarak yakın merkezlerden yapmak istedikleri belirtildi.

Temmuz ayının başında Nissan firmasından yapılan bir açıklamada da, İngiltere Sunderland'daki fabrikalarının hemen yakınında bir batarya fabrikası kuracakları ve Çinli ortakları AESC firması ile birlikte bu proje için bir milyar sterlin tutarında bir fon ayırdıkları duyurulmuştu.

Araştırmaya katılan firmaların %80'i bataryaları fabrikalarına yakın noktalardan tedarik etme niyetinde olduklarını açıklarken, İngiliz firmalarının %84'ünün bu strateji doğrultusunda önümüzdeki bir yıl içerisinde somut adımlar atmayı planladıkları bildirildi.

Protolabs Avrupa Genel Direktörü Bjoern Klaas, küresel batarya üretiminin sadece %6'sının Avrupa'da gerçekleştiğini, elektrikli araç üretiminin katlanarak büyüdüğü bir pazar ortamında artık Avrupalı sanayicilerin batarya tedarikinde ithalata bağımlı olmak istemediklerini söyledi.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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