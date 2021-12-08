Avrupalı öğretmenler Kartepe'de

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Erasmus+ projesi kapsamında Kartepe'ye gelen yabancı öğretmenleri misafir etti.

Mustafa Kocaman, Suadiye Ortaokulu tarafından yürütülen Erasmus+ KA229 "NEWTON" proje kapsamında Kartepe'ye gelen İtalya, Romanya ve Bulgaristan'dan toplam 8 öğretmeni misafir etti. Kocaman, düzenlenen programda yabancı öğretmenleri konuk ederken, Kartepe hakkında da ayrıntılı bilgi verdi. Suadiye Ortaokulu Müdürü Hakan Bozan da, Erasmus+ projesi hakkında bilgi verirken, yabancı öğretmenlerin Kartepe'yi çok beğendiklerini belirtti.

Programda misafirlerine anı olarak hediye veren Mustafa Kocaman, "Turizm noktasında ülkemizin, bölgemizin sayılı merkezlerinden biridir. Konuklarımız eğitim projesi için geldiler. Kartepe'ye hayran kaldıklarını ifade ettiler. Eğitim geleceğimiz için en önemli başlıklarımızdan biri. Farklı kültürleri, bölgeleri, eğitim metodlarını öğrenmek, bilmek çok önemli. Bu nedenle bu tarz eğitim-öğretim odaklı projeleri çok faydalı ve gerekli buluyorum. Bunların hepsi gençlerimize yatırım. Emeği geçen tüm yabancı ve Türk öğretmenlerimize teşekkür ederim. Bu projeler hem turizme hem eğitime katkı sağlıyor" dedi. - KOCAELİ