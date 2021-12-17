Avrupalı Liderlerin Son 2021 Buluşması

2021'in son AB liderler zirvesinde öncelikli konular Corona salgınıyla mücadele ve Rusya Ukrayna kriziydi. Avrupalı liderler Covid'le mücadele için önemli kararlar alırken, Avrupa komisyonu başkanı Ursula Von der Leyen de zirve öncesi Rusya'ya gerilimi azaltma çağrısı yaptı

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