Avrupalı Liderlerin Son 2021 Buluşması - Haberler
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Avrupalı Liderlerin Son 2021 Buluşması

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2021'in son AB liderler zirvesinde öncelikli konular Corona salgınıyla mücadele ve Rusya Ukrayna kriziydi.

2021'in son AB liderler zirvesinde öncelikli konular Corona salgınıyla mücadele ve Rusya Ukrayna kriziydi. Avrupalı liderler Covid'le mücadele için önemli kararlar alırken, Avrupa komisyonu başkanı Ursula Von der Leyen de zirve öncesi Rusya'ya gerilimi azaltma çağrısı yaptı

Avustralya'da bakanın üzerine tırmanan örümcek basın toplantısını böldü

Avustralya'da bakanın üzerine tırmanan örümcek basın toplantısını böldü

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 Son dakika haberi! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Rusya'nın (Ukrayna sınırı yakınındaki) askeri yığınağının durduğuna ya da yavaşladığına dair hiçbir işaret...

Son dakika haberi! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Rusya'nın (Ukrayna sınırı yakınındaki) askeri yığınağının durduğuna ya da yavaşladığına dair hiçbir işaret...

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