Avrupalı kulüpler, Latin Amerikalı futbolcuların milli takımlarına gitmesini engellemeye çalışıyor
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Avrupalı kulüpler, Latin Amerikalı futbolcuların milli takımlarına gitmesini engellemeye çalışıyor

Avrupalı kulüpler, Latin Amerikalı futbolcuların milli takımlarına gitmesini engellemeye çalışıyor
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor

Avrupa'daki İngiltere, (Premier League), İtalya (Serie A), İspanya (La Liga) ve Fransa (La Ligue 1) gibi büyük liglerdeki kulüpler, Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) belirlediği milli maç takviminin uzun tutulmasına karşı çıkıyor.

Avrupa'daki İngiltere, (Premier League), İtalya (Serie A), İspanya (La Liga) ve Fransa (La Ligue 1) gibi büyük liglerdeki kulüpler, Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) belirlediği milli maç takviminin uzun tutulmasına karşı çıkıyor.

İspanya'da 1. ve 2. liglerdeki kulüplerin bağlı olduğu LaLiga kurumu yaptığı yazılı açıklamada, CONMEBOL'un, uluslararası diğer futbol federasyonlarından daha uzun olan milli maç programının değiştirilmemesi durumunda Güney Amerikalı futbolcuların milli takımlarına gönderilmeyeceğini belirtti.

LaLiga, 30 Ağustos-9 Eylül arasında olan CONMEBOL'un maç takviminin, aynı şekilde 3'er maç oynayan Avrupa Futbol Federasyonlar Birliği (UEFA) veya Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) gibi diğer futbol federasyonlarından iki gün daha fazla olmasını eleştirdi.

Milli maç takviminin ulusal ligleri etkilememesi gerektiğini savunan LaLiga, konunun uzun süredir FIFA'nın gündeminde olduğunu ve İspanyol kulüplerinin gerek duyulması halinde yasal yollara başvuracaklarını kaydetti.

İspanyol kulüplerinde forma giyen 25 futbolcu mevcut durumda Latin Amerika ülkelerindeki milli takım kamplarına çağırıldı.

LaLiga dışında Serie A, Ligue 1 ve Premier League kulüpleri de benzer gerekçelerle Güney Amerikalı futbolcularını milli takımlarına göndermemek için girişim başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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