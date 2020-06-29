Avrupalı kozmetik firmalarının tercihi Afyonkarahisar kirazı Afyonkarahisar'da yetiştirilen ve genellikle kozmetik firmalarında tercih edilen "gılli" kirazı, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 30 ülkeye ihraç ediliyor.

Afyonkarahisar'da yetiştirilen ve genellikle kozmetik firmalarında tercih edilen "gılli" kirazı, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 30 ülkeye ihraç ediliyor.

Afyonkarahisar'ın Çay ve Sultandağı ilçeleri ile Konya'nın Akşehir ilçesinde yetiştirilen yöresel kiraz çeşidi "gılli"de hasat başladı.

Bölgedeki Napolyon (Ziraat 0900) cinsi kiraz bahçelerinde, dölleyici rol üstlenen "gılli" çeşidinin Türkiye'de neredeyse tamamı Afyonkarahisar ile Konya'da yetiştiriliyor.

Hasadına başlanan "gılli" çeşidi kiraz türüne, genellikle kozmetik, boya ve gıda sanayisinde kullanılmak üzere Avrupa ülkeleri ile ABD, Japonya ve Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki dev firmalar ilgi gösteriyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, Afyonkarahisar'da 41 bin dekar arazide kiraz üretimi yapıldığını ve bu bahçelerde de dölleyici özellikte yetiştirilen yöresel "gılli" çeşidinin bulunduğunu söyledi.

"Talepten memnunuz"

"Gılli"nin diğer kirazlara göre aromasının yoğun olduğunu dile getiren Acar, şöyle konuştu:

"Bu kiraz türümüz genellikle dondurulmuş ve kurutulmuş gıda olarak yurt dışına gönderiliyor. Oralarda da kozmetik, boya ve gıda sanayisinde kullanılıyor. Bölgemizdeki kiraz bahçelerimizde yetiştirilen 'gılli' çeşidimizde bu yıl rekolte don olayları nedeniyle düştü. Bölgemizde 5 bin ton civarında 'gılli' çeşidi kiraz üretimimiz var. Geçen yıl bu kiraz çeşidini, 20-30 ülkeye ihraç ettik. Bunların başında Avrupa ülkeleri ile ABD, Japonya ve Çin Halk Cumhuriyeti geliyor. Buradaki dev kozmetik firmalarından, gılliye yoğun talep var. Talepten memnunuz."

Acar, alımı yapılan "gılli"nin Çay ile Sultandağı ilçelerindeki tesislerde dondurularak ihracata hazır hale getirildiğini aktararak, "Bu kiraz türümüz yöreye özgüdür. Türkiye'nin farklı noktalarında bulunan bir tür değil. 'Gılli' çeşidimiz de kirazda başka bir önemli ihracat kalemimizi oluşturuyor. Yine, bu yıl da gelen taleplere göre çok sayıda Avrupa ülkeleri ile ABD, Japonya ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne de 'gılli'yi ihraç edeceğiz."

"Kirazımızın alımı 3-4 lira arasında yapılıyor"

Sultandağlı kiraz üreticisi Özcan Şafak da bahçelerinden topladıkları "gılli" çeşidi kirazları ilçedeki meyve hallerindeki tüccarlara satışını yaptıklarını vurguladı.

Bölgede kiraz bahçelerinde rekoltenin bu yıl düşük olduğuna değinen Şafak, "Gılli çeşidi kirazımızın alımı 3-4 lira arasında yapılıyor. Üretici olarak bu fiyatların biraz daha yükselmesini bekliyoruz. İhraç edilen 'gılli' çeşidi kirazımızın da genellikle kozmetik sanayinde ruj ve makyaj malzemesi olarak kullanıldığını biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA