Avrupalı kayakseverlerin Türkiye'deki adresi Erciyes

15.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:40

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 350 milyon avroluk Erciyes Master Planı yatırımıyla uluslararası standartlara kavuşturulan Erciyes Kayak Merkezi, Avrupalı kayakseverlerin Türkiye'deki adresi haline gelmeye başladı.

İlk başlarda aktarmalı uçuşlarla Avrupalı turistleri ağırlayan Erciyes, geçen yıl direkt uçuşlarla 20 binin üzerinde yabancı turiste ev sahipliği yaptı.

Erciyes Kayak Merkezi, 3 yıl önce Rusya ile başlayan direkt uçuşlara bu yıl Ukranya, Belarus ve Polonya'nın katılmasıyla yoğun ziyaretçi çekmeye başladı. Erciyes'e bu sezon 50 bin Avrupalı kayakseverin gelmesi bekleniyor.

"Erciyes'te Alpler'deki kayak altyapısı mevcut"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancı turistlerin Erciyes'i çok sevdiğini söyledi.

Erciyes'in altyapısına güvendikleri için uluslararası piyasada pazarlama yaptıklarını dile getiren Cıngı, "Ürünümüze güveniyorduk çünkü Avrupa'da marka kayak merkezleriyle aynı turistik imkanlar Erciyes'te de sunuluyor. Erciyes'te Alpler'deki kayak altyapısı mevcut." dedi.

Cıngı, diğer kayak merkezlerine göre birçok artısı bulunan Erciyes'in 6 bin yıllık medeniyete sahip Kayseri kent merkezine 15, Kapadokya'ya ise 45 dakikalık mesafe olduğunu belirtti.

Bu özelliklerin Erciyes'i uluslararası standartlarda kayak merkezi haline getirdiğini vurgulayan Cıngı, uluslararası tanıtımlarda Erciyes'in bu özelliklerini anlattıklarını ifade etti.

Cıngı, işletmeyi devraldıkları 2012'den beri uluslararası tanıtım faaliyetleri için yoğun çaba gösterdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İlk başlarda deneme turları yaptık. Acenteleri, yüzlerce turizm temsilcisini kayak merkezimize getirip gezdirdik. Temsilciler bu imkanları görünce turistler de gelmeye başladı. Üç yıldır Rusya ve Avrupa'dan direkt uçuşlarla yabancı misafirleri ağırlıyoruz. Bunun dışında Almanya, Hollanda, Kanada, Çin ve Endonezya başta olmak üzere birçok ülkeden kayaksever Erciyes'e geliyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Erciyes'in pistleri artık Birleşmiş Milletler gibi. Farklı farklı milletlerden, renklerden, dillerden insanlara Erciyes'in pistlerinde rastlamak mümkün."

Erciyes'e gelen yabancı kayakçılarla memnuniyet anketleri yaptıklarını da belirten Cıngı, misafirlerin neredeyse tamamının Erciyes'ten mutlu ayrıldıklarına dikkati çekti.

"Avrupa'da kayak yapamayanlar Erciyes'e geliyor"

Cıngı, bu yıl Avrupa ve Rusya'da yaşanan kar sıkıntısına da değinerek, "Düşük rakımlı yerlere kurulan kayak merkezlerinde kar yağışı istenilen seviyede olmayınca sezonu bile açamadılar. Bazı kayak merkezleri de suni karlamayla pistlerini hizmete sunabildi. Zannediyorum, küresel ısınmanın da etkisiyle düşük irtifadaki kayak merkezleri hayatiyetine son verecek. Bu da bize avantaj olarak dönüyor. Avrupa'da kayak yapamayanlar Erciyes'e geliyor." diye konuştu.

"Türk ekonomisine yıllık 100 milyon dolar kazandırıyoruz"

Erciyes'in öncelikle Kayseri olmak üzere ülke tanıtımına ciddi katkı sunduğunu vurgulayan Cıngı, şöyle devam etti:

"Erciyes üzerinden şehrimize ve bölgemize ekonomik ve ticari anlamda katkılar sağlanıyor. Bu katkıları son 4-5 yılda şehir ekonomisi çok ciddi hissediyor. Eskiden şehirde bu kadar otel olmamasına rağmen sürekli müşteri sıkıntısı çekiliyordu. Şimdi ise kış döneminde hem hafta içi hem de hafta sonu yer bulmak neredeyse imkansız hale geldi. 'İnşaat, 180 sektörü etkiler.' gibi bir kanaat vardır. Turizm bunun da üzerinde, inşaat sektörünü bile tetikliyor. Son iki yıldır yıllık 100 milyon dolar gibi bir rakamı Türk ekonomisine kazandırıyoruz. Bu da şehrimizin kalkınmasına, refahına çok ciddi katkı sağlıyor."

"Bu kadar iyi tesisleri bu fiyata bulmak bizi buraya getiriyor"

Ukrayna'dan ailesiyle gelen Shkliarska Anastasina, internetten kayak merkezlerini araştırırken Erciyes'i gördüğünü, daha önceden de arkadaşlarından duyduğu için burayı tercih ettiğini söyledi.

Erciyes'teki mekanik tesislerin Avrupa'da birçok kayak merkezinde bulunmadığını dile getiren Anastasina, "Bu kadar iyi tesisleri bu fiyata bulmak bizi buraya getiriyor. İşletmeciler de çok güler yüzlü. Burayı tüm arkadaşlarıma öneriyorum." ifadelerini kullandı.

Eşi Shkliarskyi Oleg ise "Burada her şey çok güzel. Tüm hizmetleri çok ucuza alabiliyoruz. Yine geleceğiz." dedi.

Kaynak: AA