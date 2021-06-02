Avrupalı Hurdacı Endişeli
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Avrupalı Hurdacı Endişeli

Avrupalı Hurdacı Endişeli
Habermetre - Haberler | Toplum

Dünyanın en büyük hurda ihracatçılarından Avrupa'da geri dönüştürülebilir metal piyasalarındaki tartışma büyüyor.

Dünyanın en büyük hurda ihracatçılarından Avrupa'da geri dönüştürülebilir metal piyasalarındaki tartışma büyüyor. Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu'nun bazı üyeleri; iklim, çalışma ve güvenlik şartlarını karşılayamayan üçüncü ülkelere hurda ihracatının kısıtlanması için harekete geçilmesini isterken, metal dönüştürme birlikleri yerel fiyatlara zarar vereceği gerekçesiyle bu fikre karşı çıkıyor. Özellikle Türkiye gibi büyük ithalat yapan ülkelerin alımlarının azalmasının, AB pazarında hasara yol açacağı belirtiliyor.

Avrupa Komisyonu, hurda metal dahil olmak üzere atıkların ihracatına yönelik yönetmeliği gözden geçiriyor. Almanya Federal Çelik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Şirketleri Birliği'ne (BDSV) göre üçüncü ülkelere demir hurda ihracatının kısıtlanması piyasaya ciddi hasarlar verebilir. Eurometal tarafından düzenlenen bir toplantıda konuşan BDSV yöneticilerinden Daniela Entzian, daha fazla demir hurdanın yerel kullanım için AB'de tutulması halinde, bölgede fiyatların gerilemeye başlayacağı ve bunun da hurda toplama faaliyetlerini olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Dünya

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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