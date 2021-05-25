Avrupalı hava yolu şirketleri Belarus hava sahasını kullanmıyor
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Avrupalı hava yolu şirketleri Belarus hava sahasını kullanmıyor

Avrupalı hava yolu şirketleri Belarus hava sahasını kullanmıyor
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Belarus yönetiminin hava sahasından geçen bir yolcu uçağını başkent Minsk'e indirmesi ve uçaktaki muhalif bir gazeteciyi gözaltına almasının ardından Avrupa'daki hava yolu şirketleri Belarus'un hava sahasını kullanmamaya başladı.

Belarus yönetiminin hava sahasından geçen bir yolcu uçağını başkent Minsk'e indirmesi ve uçaktaki muhalif bir gazeteciyi gözaltına almasının ardından Avrupa'daki hava yolu şirketleri Belarus'un hava sahasını kullanmamaya başladı.

Gerçek zamanlı ticari uçuş bilgi takip uygulaması Flightradar24'e göre, Ryanair uçağının Atina-Vilnius seferini yaparken bomba ihbarı gerekçesiyle Belarus'un başkenti Minsk'e indirilmesi ve uçaktaki yolculardan Belaruslu muhalif gazeteci Raman Prataseviç'in gözaltına alınmasının ardından, Avrupa'da faaliyet gösteren hava yolu firmaları Belarus üzerinden uçmuyor.

Mevcut durumda Belarus hava sahasını ticari seferlerde ülkenin kendi hava yolu firması Belavia dışında sadece Avrupa dışındaki ülkelerin hava yolu firmaları kullanıyor.

Bazı kargo uçuşlarının devam ettiği Belarus hava sahasından, hava ambulans seferleri de gerçekleştiriliyor.

Belarus hava sahasını aldıkları karar doğrultusunda, Almanya'nın bayrak taşıyıcısı Lufthansa, Fransa'nın hava yolu firması Air France gibi firmalar artık kullanmıyor.

İngiliz hava yolu firmaları ile birlikte Hollanda firması KLM de benzer biçimde özellikle Kiev ve Moskova uçuşlarının rotasında değişiklik yaparak Belarus hava sahasını kullanmamayı tercih ediyor.

Daha önce bazı seferlerini Belarus hava sahasını kullanarak gerçekleştiren Macaristan hava yolu şirketi Wizz Air rotasında değişiklik yaparak uçuşlarını Polonya üzerinden yapıyor.

Letonya hava yolu firması airBaltic, benzer biçimde uçuşlarını Belarus'un çevresinden gerçekleştirmekte. Polonya hava yolu firması LOT da söz konusu hava sahasını kullanmazken, Estonya, Litvanya ve İsveç aynı uygulamayı yapıyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, dün gece, söz konusu olay sonrası Belaruslu yetkilileri ve sektörel hedefleri içerecek yeni yaptırımlar uygulanmasının yanı sıra AB'deki hava yolu şirketlerinin Belarus üzerinden geçmemesi çağrısında bulunmuştu.

Liderler, Belaruslu hava yolu şirketlerine AB hava sahasının yasaklanması, bu şirketlerin uçaklarının AB havaalanlarına erişiminin engellenmesini talep etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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