Avrupalı gençler Kızılcahamam'da pedal çevirdi
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Avrupalı gençler Kızılcahamam'da pedal çevirdi

Avrupalı gençler Kızılcahamam'da pedal çevirdi
Anadolu Ajansı / Osman Karaslan - Haberler | Güncel

Kızılcahamam Belediyesi, Avrupa Birliği destekli Erasmus+ Projesi kapsamında 5 ülkeden 40 genci ilçede ağırladı.

Kızılcahamam Belediyesi, Avrupa Birliği destekli Erasmus+ Projesi kapsamında 5 ülkeden 40 genci ilçede ağırladı.

Proje kapsamında Polonya, Romanya, Yunanistan, Litvanya ve Türkiye'den gençler Kızılcahamam'ı gezerken ilçede devam eden projeler ile ilgili etkinliklere de katıldı.

Türkiye'nin ilk Sıfır Atık pilot ilçesi olan Kızılcahamam'da 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni, düzenlenen bisiklet turu ile ziyaret eden gençler, yaklaşık 7 kilometre bisiklet turunun ardından Ciğirler Mahallesi'nde canlı müzik eşliğinde eğlendi.

Bisiklet etkinliğine, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun, Kadın Kolları Başkanı Naime Gümüş, Gençlik Kolları Başkanı Taha Sarı, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Karaca, Meclis Üyeleri ile vatandaşlar da katıldı.

Avrupalı gençler Kızılcahamam'da pedal çevirdi
Avrupalı gençler Kızılcahamam'da pedal çevirdi
Avrupalı gençler Kızılcahamam'da pedal çevirdi
Avrupalı gençler Kızılcahamam'da pedal çevirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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