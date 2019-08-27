Avrupalı gençler Diyarbakır'ı gezdi

27.08.2019 16:14

Avrupa'nın 9 farklı ülkesinden gelen 40 genç, Diyarbakır'da tarihi yerleri gezdi.

Avrupa Birliği Erasmus+ Gençlik Programı kapsamında Avrupa'nın 9 ülkesinden Türkiye'ye gelen 40 genç, 10 gün boyunca etkinliklere katıldı. Tarihi yerleri gezdi ve projenin ana unsurunu oluşturan iç ve dış göç olaylarından etkilenen akranlarıyla bir araya geldi.

Romanya, Çekya, Slovakya, Litvanya, Polonya, Bulgaristan, İngiltere, Portekiz ve Hırvatistan'lı gençlerden oluşan grup, kentin tarihi ve kültürü hakkında izlenimler elde eden Avrupalı gençler, gezinin sonunda bunu rapor haline getirerek Avrupa Komisyonu'nun ilgili birimlerine sunacak.

Bağlar ilçesinde sokaklarını gezerek vatandaşlarla ve çocuklarla bir araya gelen Avrupalı gençleri en çok etkileyen ise Bağlar Belediyesi Solin Çocuk Oyun Evi ve Yüzme Havuzu'nun yürüttüğü eğitim, sosyal ve kültürel çalışmalar oldu. Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Akar tarafından karşılanan grup, burada yürütülen eğitim çalışmaları ve kurslar hakkında bilgilendirildi. Kadın ve çocuklara yönelik hizmetlerin verildiği bu merkezde iç ve dış göç olaylarından etkilenen çocuklara yönelik hizmetlerin de yapıldığını dile getirildi.

Daha sonra sokakları gezen Avrupalı ziyaretçiler, Bağlar Belediyesi'nin desteğiyle resim öğretmeni Nazlı Ergen ve çocuklar tarafından sokakların duvarlarına çizilen resimleri inceledi.

Kaynak: AA