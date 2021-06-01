Avrupalı eski siyasetçiler, UCM'nin Filistin'deki suçları soruşturmasını engelleme çabalarını kınadı
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Avrupalı eski siyasetçiler, UCM'nin Filistin'deki suçları soruşturmasını engelleme çabalarını kınadı

Avrupalı eski siyasetçiler, UCM'nin Filistin'deki suçları soruşturmasını engelleme çabalarını kınadı
Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Güncel

Avrupa ülkelerinden eski dışişleri bakanları, başbakanların ve bazı uluslararası kurumların yetkililerinin de yer aldığı 50 politikacı, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Filistin'deki savaş suçlarını araştırma çabalarına yönelik siyasi müdahaleleri kınadı.

Avrupa ülkelerinden eski dışişleri bakanları, başbakanların ve bazı uluslararası kurumların yetkililerinin de yer aldığı 50 politikacı, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Filistin'deki savaş suçlarını araştırma çabalarına yönelik siyasi müdahaleleri kınadı.

Aralarında eski Fransa Başbakanı Jean Marc Ayrault, eski İtalya Başbakanı Massimo d'Alema, eski İsveç Başbakanı Ingvar Carllson, eski NATO Genel Sekreteri Javier Solana ve eski Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Müdürü Hans Blix'in de yer aldığı üst düzey görevlerde bulunmuş eski 50 politikacı UCM'nin çatışmalı bölgelerde hak ihlallerine yönelik başlattığı soruşturmalara ilişkin yürütülen kampanyaları kınayan bir mektup yayımladı.

Mektupta, "Avrupalı liderlerin UCM'ye ve onun savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırımların ardından adaleti geliştirme konusundaki benzersiz yetkisine verdiği desteği memnuniyetle karşılıyoruz. UCM'ye tutarlı destek ve evrensel erişiminin teşviki, Avrupa'nın bu tür ihlalleri caydırmaya ve kurallara dayalı bir uluslararası düzeni, barışı ve güvenliği teşvik etme konularına ciddi bağlılığını vurgulamaktadır." ifadesine yer verildi.

Dünyanın birçok yerinde ve Avrupa'da çok taraflı düzene ve bağımsız yargıya karşı zorlukların arttığına dikkat çekilen mektupta, UCM'nin personeline ve UCM'yle iş birliği yapan sivil toplum gruplarına yönelik saldırıların arttığı, UCM'nin meşruiyetini ve yetkilerini korumanın zorunluluk haline geldiği belirtildi.

Mektupta, Sudan, Libya, Afganistan, Mali, Bangladeş, Myanmar, Kolombiya, Ukrayna ve İsrail-Filistin de dahil olmak üzere tüm çatışmalı bölgelerde tarafların hak ihlallerinde hesap verilebilirliğinin gerekli olduğunun altı çizildi.

Ağır hak ihlallerinin yaşandığı ve hesap verilebilirliğin olmadığı yerlerde bunun bedelini ödeyenlerin adalet arayanlar ve kalıcı barış özlemi içindeki kişiler olduğunun vurgulandığı mektupta, "Küresel adaleti koruma ve teşvik etmekte samimiysek UCM'nin itibarını sarsma ve çalışmalarını engelleme girişimleri hoş görülemez." ifadesi kullanıldı,

Mektupta, tüm Avrupa ülkelerinin hükümetlerine UCM'nin bağımsızlığını sağlama, UCM'yi ve personelini dış baskı ve tehditten koruma çağrısında bulunuldu.

UCM'nin kararlarına kamuoyu güveninin zayıflatılmasına katkıda bulunacak eleştirilerden kaçınılması uyarısının yapıldığı mektupta, UCM'nin kurallara dayalı uluslararası düzenin "hayati" bir parçası olduğu, Avrupa'nın UCM'nin bağımsızlığını korumada her zamankinden daha fazla örnek olması gerektiği kaydedildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından alınan UCM'nin yetkililerine ve onların ailelerine yönelik yaptırım kararının hatırlatıldığı mektupta, ABD Başkanı Joe Biden'ın, bu yaptırımları kaldırma kararının memnuniyetle karşılandığı aktarıldı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda 3 Mart'ta, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında savaş suçu işlemesi ile ilgili resmi soruşturmanın başladığını duyurmuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu soruşturmanın İngiltere'nin dostu ve müttefiki olan İsrail'e saldırı izlenimi verdiğini söylemiş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da UCM soruşturmasına "antisemitizm" ifadeleriyle karşı çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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