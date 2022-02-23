Avrupalı dev otomotiv firmalarına kalıp tasarımı ihraç ediyorlar

BURSA (AA) - Avrupalı dev otomotiv firmaları için kalıp tasarımları üretip ihraç eden Bursa'daki şirket, artırılmış ve sanal gerçeklik ile yapay zeka alanlarında yeni yatırımlarla ihracatını artırmayı hedefliyor.

Mubitek firmasının üst düzey yöneticisi Gül Çiçek Zengin Bintaş, AA muhabirine, yazılım ve tasarım alanında 2005 yılından bu yana otomotiv, havacılık, savunma sanayisi gibi birçok sektöre yönelik mühendislik tasarımları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ağırlıklı olarak sac parçalar üzerine çalıştıklarını, bugüne kadar 1000'in üzerinde kalıp tasarladıklarını bildiren Bintaş, "Özellikle otomotiv sektörüne yönelik kalıp tasarımları yaptık. Bunların yüzde 80'den fazlası da Avrupalı otomotiv firmaları tarafından kullanılıyor. Aston Martin'den Ferrari'ye, BMW'den Mercedes'e, Fiat'tan Audi'ye birçok markada bizim yapmış olduğumuz tasarımlar şu anda kullanılıyor." dedi.

Bintaş, yurt dışı menşeli firmalara tasarım hazırladıkları için bu coğrafyalardaki bilgi birikimini Türkiye'ye taşıma avantajlarının bulunduğunu vurguladı.

Etkileşim sayesinde çok şey öğrendiklerini aktaran Bintaş, şöyle devam etti:

" Türkiye'de tamamen tasarım üzerine yazılım çalışmalarına başladık. Yerli CAD programı yazılımı yaptık. Tasarımda yüzde 35'e kadar verimliliği sağlayan yazılım programları yaptık. Bu yazılım programları Bursa'daki birçok ana sanayi firmalarında kullanılıyor. Bu çalışmaları yaparken de TÜBİTAK ve KOSGEB destekli büyüdük. Bunu gururla söylemek istiyorum. Devlet destekleriyle büyüyen firma örneğiyiz. Bu kurumlardan aldığımız desteklerle biz bu projeleri gerçekleştirip ticarileştirdik."

"Yapay zeka üzerine çalışmaya başlıyoruz"

Bintaş, firmada şu anda tasarım ve yazılım alanında 30'a yakın mühendisin çalıştığını belirtti.

Gerek proje gerekse bunların altyapısı konusunda yüksek potansiyele sahip olduklarını dile getiren Bintaş, şu bilgileri paylaştı:

"Özellikle yazılım tarafında hedeflerimizi daha da büyüttük. Artırılmış ve sanal gerçeklik üzerine çalışmalar yaptık. Yeni projelerimizde yapay zeka üzerine çalışmaya başlıyoruz. Bunları yapabilmek için teknoloji yol haritası oluşturduk. Ciromuzun yüzde 95'ini ihracat oluşturuyor. İhracatta kilogram değerimiz 7 doların üzerinde. Türkiye ortalaması şu anda 1 dolar, Bursa ortalaması da 4 dolar civarında. Yeni yatırımlar planlıyoruz. İstanbul'da Bilişim Vadisi'nde bir tasarım merkezi açıldı. O tasarım merkezinde bir ofis açmayı, ekibi biraz daha büyütmeyi planlıyoruz. Özellikle yazılım tarafında yeni konular ve hedefler olduğu için yazılım tarafımız büyüyecek. Tasarım tarafımızda da daha fazla ihracat, ülkeye daha fazla gelir getirecek çalışmalar yapmayı hedefliyoruz."

"2023 vizyonuna katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Gül Çiçek Zengin Bintaş, 2014'ten itibaren 10'dan fazla ödül alan firmanın 2020'de Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) yaptığı İnovaLİG'de KOBİ kategorisinde inovasyon organizasyonu kültüründe ikinci olduğuna işaret etti.

Cirolarını 2 yılda yüzde 602 artırarak TOBB öncülüğünde, Vodafone Business sponsorluğunda, TEPAV ve TOBB ETÜ iş birliğiyle yapılan "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi" sıralamasında yer aldıklarını kaydeden Bintaş, şöyle konuştu:

"Bu ödül, 2020 yılının ödülü. Pandemiden dolayı yapılamadı. 2017-2019 yıllarında en hızlı büyüyen ilk 100 şirket arasında 18'inci olduk. Bu büyümenin altında ekip çalışması var. Biz bir aileyiz. Hepimiz çok özverili çalışıyoruz ama başarının altında asıl yatan şey, inovasyon vizyonu. Çünkü cirolarımıza baktığımızda biz ne zaman inovasyon için fazlasıyla pay ayırmışız, gerçek anlamda büyüme o zaman gelmiş. O yüzden bu başarıların altında inovasyon çalışmalarımız büyük önem taşıyor. Bu yıl da önümüzdeki yıl da yüzde 90'ın üzerinde ihracat hedefliyoruz. 2023 vizyonuna katkı sağlamaya devam edeceğiz."