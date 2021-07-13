Avrupalı büyükelçiler, ABD'nin "Kudüs'teki İsrail Büyükelçiliğinde" düzenlediği töreni boykot etti
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Avrupalı büyükelçiler, ABD'nin "Kudüs'teki İsrail Büyükelçiliğinde" düzenlediği töreni boykot etti

Avrupalı büyükelçiler, ABD'nin 'Kudüs'teki İsrail Büyükelçiliğinde' düzenlediği töreni boykot etti
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail'deki bazı Avrupalı büyükelçilerin, ABD'nin Kudüs'e taşıdığı İsrail Büyükelçiliğinde düzenlenen töreni boykot ettiği belirtildi.

İsrail'deki bazı Avrupalı büyükelçilerin, ABD'nin Kudüs'e taşıdığı İsrail Büyükelçiliğinde düzenlenen töreni boykot ettiği belirtildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre, ABD "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" münasebetiyle İsrail'deki Washington Büyükelçiliğinde geçen hafta tören düzenledi.

Almanya ve Fransa büyükelçilerinin de aralarında yer aldığı birçok Avrupalı büyükelçi ise ülkeleri, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımadığı için törene katılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası, 14 Mayıs 2018'de yapılan resmi törenle açılmıştı.

Birçok ülke ABD'nin bu kararına tepki göstermişti. ABD, Guatemala, Kosova ve Honduras dışında İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan başka bir ülke olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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