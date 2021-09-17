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Avrupalı bisikletçiler, Zeybek oynadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Avrupalı bisikletçiler, Zeybek oynadı

Avrupa Birliği'nin eğitim, gençlik ve spor alanındaki Brüksel merkezli Erasmus+ Sport programı kapsamında Yunanistan, Bulgaristan, Litvanya ve Portekiz'den Menteşe'ye gelen 16 bisikletçi Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde zeybek oynadı.

Avrupa Birliği'nin eğitim, gençlik ve spor alanındaki Brüksel merkezli Erasmus+ Sport programı kapsamında Yunanistan, Bulgaristan, Litvanya ve Portekiz'den Menteşe'ye gelen 16 bisikletçi Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde zeybek oynadı.

Menteşe'ye gelen yabancı bisikletçileri ve programın Türkiye ayağı sorumlusu Enerji Verimliliği ve Çevre Koruma Derneği (ENVERÇEVKO) EuroVelo Ulusal Koordinatörü Öğretim Görevlisi Feridun Ekmekçi'yi Menteşe Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde karşılayan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yabancı misafirlere Menteşe ile ilgili bilgiler aktardı.

Menteşe'nin pek çok bölgesinin doğal ve kentsel sit alanı olduğunu, tarihi ve doğal yapılarının korunarak günümüze taşındığını anlatan Başkan Gümüş, "Hepiniz Menteşemize hoş geldiniz. Bu ziyaretinizde bölge kültürümüz ile tanışacak, bölgemizi yakından tanıma fırsatı bulacaksınız. Korunmuş doğası, tarihi bölgeleri ile Menteşemiz bir kültür ve tarih kentidir. Bisikletleriniz ile Arasta bölgemizi, Karabağlar yaylamızı, eski Muğla'mızı mutlaka ziyaret edin" dedi.

Başkan Gümüş'ün konuşmasının ardından Konakaltı Kültür Merkezini gezerek bol bol fotoğraf çeken bisikletçiler, daha sonra Menteşe Belediyesi Halk Oyunları Eğitmenlerinden kısa süreli ders alan bisikletçiler hep birlikte zeybek oynadılar, Menteşe Belediyesi Ebru Sanatçısı Yavuz Merih Ulubay ile birlikte ebru yaptılar. Etkinliklerin ardından yabancı konuklara Menteşe Belediyesi tarafından yemek ikram edildi. - MUĞLA

Avrupalı bisikletçiler, Zeybek oynadı

Avrupalı bisikletçiler, Zeybek oynadı

Avrupalı bisikletçiler, Zeybek oynadı

Avrupalı bisikletçiler, Zeybek oynadı

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