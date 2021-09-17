Avrupalı Bisikletçiler, Menteşe'de zeybek oynadı

Menteşe'ye gelen yabancı bisikletçileri ve programın Türkiye ayağı sorumlusu Enerji Verimliliği ve Çevre Koruma Derneği (ENVERÇEVKO) EuroVelo Ulusal Koordinatörü Öğretim Görevlisi Feridun Ekmekçi'yi Menteşe Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde karşılayan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yabancı misafirlere Menteşe ile ilgili bilgiler aktardı.

Menteşe'nin pek çok bölgesinin doğal ve kentsel sit alanı olduğunu, tarihi ve doğal yapılarının korunarak günümüze taşındığını anlatan Başkan Gümüş, "Hepiniz Menteşemize hoş geldiniz. Bu ziyaretinizde bölge kültürümüz ile tanışacak, bölgemizi yakından tanıma fırsatı bulacaksınız. Korunmuş doğası, tarihi bölgeleri ile Menteşemiz bir kültür ve tarih kentidir. Bisikletleriniz ile Arasta bölgemizi, Karabağlar yaylamızı, eski Muğlamızı mutlaka ziyaret edin." dedi.

Menteşe'de bisiklet kullanımının artması için belediye olarak bisiklet eğitimi verdiklerini ifade eden Başkan Gümüş, "Bisiklet kullanımı özellikle son dönemde artan hava kirliliğinin önüne geçilmesi ve insan sağlığına kattığı artılar bakımından çok önemli. Biz de Menteşemizde bisiklet kullanımının yaygınlaşması için bisiklet eğitimi veriyor ve bu yönde çalışan derneklerin projelerine de destek oluyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyemizin ulaşım planlaması yaparken sadece motorlu taşıtlar üzerinden değil, bisiklet kullanıcılarını da düşünerek hazırladığı yeni bisiklet yolları sayesinde de ilçemizdeki bisiklet kullanıcıları güvenli bir şekilde seyahat edebiliyorlar. Yerel yönetimler olarak bölgemizde bisiklet turizminin de gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Yabancı Bisikletçiler Zeybek Oynadı, Ebru Yaptı

Başkan Gümüş'ün konuşmasının ardından Konakaltı Kültür Merkezini gezerek bol bol fotoğraf çeken bisikletçiler, daha sonra Menteşe Belediyesi Halk Oyunları Eğitmenlerinden kısa süreli ders alan bisikletçiler hep birlikte zeybek oynadılar, Menteşe Belediyesi Ebru Sanatçısı Yavuz Merih Ulubay ile birlikte ebru yaptılar. Etkinliklerin ardından yabancı konuklara Menteşe Belediyesi tarafından yemek ikram edildi.

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