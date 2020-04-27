Avrupalı bazı havayolları iptal edilen uçuşların bilet parasını iade etmemek için direniyor
Avrupa'da faaliyet gösteren bazı havayolu şirketleri, Avrupa Birliği düzenlemelerine aykırı olarak koronavirüs krizi nedeniyle uçuşları iptal edilen müşterilere ücret iadesi yapmayı reddediyor.
27.04.2020 19:51 | Son Güncelleme: 27.04.2020 19:51
Avrupa'da faaliyet gösteren bazı havayolu şirketleri, Avrupa Birliği düzenlemelerine aykırı olarak koronavirüs krizi nedeniyle uçuşları iptal edilen müşterilere ücret iadesi yapmayı reddediyor.
AB kuralları ise yolcuların 7 gün içinde geri ödeme almasını gerektiriyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com