Avrupalı bazı havayolları iptal edilen uçuşların bilet parasını iade etmemek için direniyor Avrupa'da faaliyet gösteren bazı havayolu şirketleri, Avrupa Birliği düzenlemelerine aykırı olarak koronavirüs krizi nedeniyle uçuşları iptal edilen müşterilere ücret iadesi yapmayı reddediyor.

Avrupa'da faaliyet gösteren bazı havayolu şirketleri, Avrupa Birliği düzenlemelerine aykırı olarak koronavirüs krizi nedeniyle uçuşları iptal edilen müşterilere ücret iadesi yapmayı reddediyor. AB kuralları ise yolcuların 7 gün içinde geri ödeme almasını gerektiriyor. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com