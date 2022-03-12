Avrupalı bakanlardan Polonya-Ukrayna sınırına ziyaret

Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya bakanları ile AB Komisyonu'nun Ulaştırmadan sorumlu üyesi Adina Valean, Polonya Ukrayna sınır bölgesindeki Przemysl tren garını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarete Ukrayna Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko, Almanya Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, Avusturya Ulaştırma Bakanı Leonore Gewessler ve Polonya Altyapı Bakanı Andrzej Adamczyk, Çek Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Martin Kupka da katıldı.