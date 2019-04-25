Avrupalı Aşırı Sağcı Parti Liderleri, AP Seçimleri Öncesi Prag'da Toplanıyor

Avrupa Birliği ülkelerindeki sağcı partilerin liderleri, mayıs ayında düzenlenecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesi Prag'da toplanıyor.

Son anketlere göre, bu seçimlerde önemli başarı elde etmeleri beklenen aşırı sağ partiler, bu toplantıda gelecek için belirlenecek politika ve stratejileri masaya yatıracak. Euronews.com'da Görüntüle