Avrupalı Aşçı Adayları Gaziantep Yemeklerini Öğreniyor

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) organizasyonunda Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden kente gelen 30 aşçı adayı, Gaziantep yemeklerini öğreniyor.

Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileriyle bir araya gelen Avrupalı aşçı adayları, kentin yöresel yemeklerinden dolma, mercimekli köfte ve ekşili köfte yaptı.

İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl gastronomi alanında projeler geliştirdiklerini belirterek, turizme katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Yöresel yemeklerin dünyada tanınır hale gelmesini amaçladıklarını ifade eden Akyılmaz, "Gastronomide uluslararası arenada rekabet edebilmek için İKA olarak birçok faaliyet yapacağız. Bugün de bunlardan birini yapıyoruz. Gaziantep'in yaratıcı şehir alanında UNESCO'ya girmesi kente önemli sorumluluklar yüklüyor. Biz de payımıza düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Akyılmaz, Avrupa'dan gelen 30 aşçı adayını mutfağa sokarak, kente özgü yemekleri yerinde öğrenmelerini istediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Öncelikle yöresel mutfağımızı tanıtıyoruz. Yemek yaptırıp işi teoriden pratiğe de aktarıyoruz. Hepsinde büyük bir motivasyon ve heyecan var. Kendi ülkelerine gittiklerinde burada öğrendiklerini meslektaşlarına da anlatacaklar. Avrupa'daki birçok kurumda öğretilecek, pratiğe dökülecek. Bakarsınız bu gruptan biri Gaziantep yemeklerinin satıldığı bir restoran açar. Dolayısıyla biz 'gastronomi diploması' da geliştirmek istiyoruz. Bu etkinliğin de vesile olacağını düşünüyoruz. Bunların dışında gastronomi kütüphanesi oluşturacağız, gastronomi zirvesi yapacağız. Mutfağımızın dünyaca tanınması için çeşitli etkinlikler yapacağız. Bu çeşitliliğimiz yabancıların da dikkatini çekiyor."

Gaziantep başta olmak üzere bölgeyi gastronomi alanında tanıtmak istediklerinin altını çizen Akyılmaz, "Gaziantep'i gastronomi alanında büyük hamleler bekliyor. Gaziantep'in bu özelliği şehrimizin önemli bir koridor olmasını sağlıyor. Sadece kenti değil komşumuz olan Hatay'ı, Mardin'i de katarak bölgesel anlamda gastronomi koridoru oluşturmak istiyoruz. Daha önce Arap misafirlerimizi ağırladık. Önümüzdeki dönemlerde yabancı heyetler gelmeye devam edecek." diye konuştu.