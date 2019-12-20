Avrupalı Arkasspor

20.12.2019 13:27 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:27

ERKEKLER CEV Cup'ta Dinamo Bükreş'i deplasmanda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında evinde de 3-1 yenerek eleyen Arkasspor, gözünü 8'li finallerde eşleştiği Alman ekibi United Volleys Frankfurt'a çevirdi. Mavi-beyazlı ekip eşleşmede ilk maçı deplasmanda, rövanşı ise evinde oynayacak. Arkasspor, Alman rakibi de geçtiği takdirde adını son 8 takım arasına yazdırarak 4'lü finallerde Galatasaray HDI Sigorta-CS Municipal Arkada eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Avrupa'da yoluna devam etmeyi hedefleyen İzmir ekibi Arkasspor, 2009'da Challenge Cup'ı kazanarak Avrupa'da kupa kaldıran ilk Türk erkek voleybol takımı olmuştu. Aynı kupada 2011'de de final oynayan Arkas, 2012'de ise CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e kalmayı başardı.

Kaynak: DHA