Avrupa Yüzme Şampiyonası, yarın Macaristan'da başlıyor
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Avrupa Yüzme Şampiyonası, yarın Macaristan'da başlıyor

Avrupa Yüzme Şampiyonası, yarın Macaristan'da başlıyor
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Yüzme Şampiyonası yarın başlayacak.

Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Yüzme Şampiyonası yarın başlayacak.

Başkent Budapeşte'de 17-23 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi 12'şer kadın ve erkek olmak üzere toplam 24 sporcu temsil edecek.

Şampiyonada mücadele edecek milli sporcular şunlar:

Kadınlar: Merve Tuncel, Beril Böcekler, Deniz Ertan, Viktoria Zeynep Güneş, Ece Tanrıverdi, İlknur Nihan Çakıcı, Selen Özbilen, Nida Eliz Üstündağ, Ekaterina Avramova, Hazal Özkan, Defne Taçyıldız, Sudem Denizli

Erkekler: Berke Saka, Berkay Ömer Öğretir, Ümitcan Güreş, Yiğit Aslan, Mert Kılavuz, Efe Turan, Baturalp Ünlü, Metin Aydın, Demirkan Demir, Yalım Acımış, Doğa Çelik, Melikşah Düğen

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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