Avrupa Yüzme Şampiyonası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa Yüzme Şampiyonası

Avrupa Yüzme Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 400 metre serbestte milli sporculardan Beril Böcekler 5'inci, Merve Tuncel 7. oldu.

Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 400 metre serbestte milli sporculardan Beril Böcekler 5'inci, Merve Tuncel 7. oldu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun son gününde, kadınlar 400 metre serbestte iki milli sporcu finalde mücadele etti.

Beril Böcekler 4.08.18 ile Avrupa beşinciliğini elde ederken, Merve Tuncel yarışı 4.10.97 ile 7. sırada tamamladı.

Kadınlar 400 metre serbestte altın madalyayı 4.04.66'lık derecesiyle İtalyan Simona Quadarella kazanırken, Rus Anna Egorova gümüş, Macar Boglarka Kapas bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Derya Yanık Murat Kurum Devlet Bahçeli
Magazin Deniz Çakır Demet Akalın Oktay Kaynarca Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Şenol Güneş Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avrupa Yüzme Şampiyonası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 22:18:51. #1.14#

title