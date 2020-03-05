Avrupa yükselişle açılırken, Asya yükselişle kapandı

05.03.2020 13:09 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:09

19'un Çin'de yayılma hızının yavaşlamasıyla yükselişle kapanırken, Avrupa da yükselişle açıldı.

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 sebebiyle küreselde 3,270'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 95,200'den fazla vakanın olduğu bildirdi.

ASYAGüney Kore'nin Covid-19'un sebep olduğu olumsuz ekonomik sonuçların kontrol altına amacıyla 9.9 milyar dolarlık teşvik paketi hazırladığını duyurmasının ardından Asya piyasaları yükselişle kapandı.Kapanışta;-Nikkie 225 yüzde 1.09 veKOSPİ yüzde 1.01,-S&P/ASX 200 yüzde 1.11,Hang Seng yüzde 2.10,Şanghay Kompozit Endeksi yüzde 1.87 arttı.Dolar yen karşısında yüzde 0.55 düşerek 106.94 düzeyine geriledi.AVRUPAUluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva'nın, IMF'nin Covid-19 ile mücadele eden ülkeler için 50 milyar dolar kaynak ayırdığını açıklamasının ardından Avrupa piyasalarında; - DAX yüzde 0.46, - CAC 40 yüzde 0.37, - FTSE 100 yüzde 0.12 artışla açıldı.Euro dolar karşısında yüzde 0.29 artışla 1.1170'e çıkarken, sterlin de dolar karşısında yüzde 0.33 artışla 1.2914 düzeyinde.ABDABD Temsilciler Meclisi, Covid-19'a karşı önlem alınabilmesi için belirlenen 8.3 milyar dolarlık bütçe tasarısını kabul etti.Açılış öncesi;Dow Jones yüzde 1.74,S&P 500 yüzde 1.85,Nasdaq 100 yüzde 2.0 düştü.

Euro dolar karşısında yüzde 0.33 artışla 1.1174 düzeyinde.

Kaynak: DHA