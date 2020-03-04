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Avrupa yükselişle açılırken, Asya çoğunlukla düşüşle kapandı

Avrupa Almanya'dan gelen verilerin ardından yükselişle açılırken, Asya piyasaları kapanışta çoğunlukla düştü.

04.03.2020 14:19 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:19
Avrupa yükselişle açılırken, Asya çoğunlukla düşüşle kapandı
–  Avrupa 'dan gelen verilerin ardından yükselişle açılırken, piyasaları kapanışta çoğunlukla düştü. Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 sebebiyle küreselde 3,100'ün üzerinde kişi hayatını kaybederken 93,000'den fazla vakanın olduğu bildirildi.

ASYA

Çin'de Caixin Media ve IHS Markit tarafından açıklanan imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksinin Şubat ayında 40.3 seviyesine gerilemesiyle Asya piyasaları çoğunlukla düşüşle kapandı;

-Nikkie 225 yüzde 0.08 ve

- KOSPİ yüzde 2.37 artarken,

-S&P/ASX 200 yüzde 1.71,

- Hang Seng yüzde 0.07,

- Şanghay Kompozit Endeksi de kapanışta yüzde 0.12 düştü.

Dolar yen karşısında yüzde 0.27 artarak 107.42 düzeyine yükseldi.

AVRUPA

Almanya'da perakende satışların yıllık yüzde 1.8 artmasının ardından Avrupa piyasaları yükselişle açıldı.

Avrupa piyasalarında;

 - DAX yüzde 0.06,

 - CAC 40 yüzde 0.09,

 - FTSE 100 yüzde 0.33 artışla açıldı.

Euro dolar karşısında yüzde 0.18 düşüşle 1.1161'e gerilerken, sterlin dolar karşısında yüzde 0.21 düşüşle 1.2784 düzeyinde.

ABD

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizinde 50 baz puanlık indirime gitti. Fed'in politika faizini 1.75-1.50 aralığından 1.00-1.25 aralığına çekmesinin ardından Dow Jones 500 puanın üzerinde yükseldi.

Açılış öncesi;

- Dow Jones yüzde 2.0,

- S&P 500 yüzde 1.74,

- Nasdaq 100 yüzde 1.82 yükseldi.


- Açılırken

Kaynak: DHA

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