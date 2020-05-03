Avrupa Yozgatlılar Federasyonu'ndan 1200 aileye gıda yardımı

Avrupa Yozgatlılar Federasyonu tarafından Yozgat genelinden bin 200 aileye gıda ve temizlik malzemesinden oluşan yardım kolisi dağıtıldı.

Avrupa Yozgatlılar Federasyonu tarafından Yozgat genelinden bin 200 aileye gıda ve temizlik malzemesinden oluşan yardım kolisi dağıtıldı.

Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Veysel Filiz, yaptığı açıklamada "Gurbetten sılaya ramazan kumanyası" sloganıyla Yozgat merkez ve ilçelerinde ihtiyaç sahibi bin 200 vatandaşa yardım kolisi ulaştırdıklarını söyledi.

Yapılan yardımlarda özellikle Fransa, Belçika ve Almanya Federasyonlarının büyük katkısı bulunduğunu ifade eden Filiz, "Ramazan ayı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile yapılan mücadelede birlik ve beraberliğe daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda biz de Avrupa Yozgatlılar Federasyonu olarak Gönül Elçileri Derneğinin teknik desteğiyle memleketimize katkı sunmak için harekete geçtik. Dernekler, kaymakamlıklar ve belediyelerimizin aracılığıyla tespit ettiğimiz ilimizdeki ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize, kardeşlerimize ulaştık. Önümüzdeki günlerde de Ankara ve İstanbul'da bulunan ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize yardım kolilerimizi ulaştıracağız." dedi.

Filiz, federasyon olarak bu yardımları ilk defa yaptıklarını ve bundan sonra bunu her yıl yaparak geleneksel hale getirmeyi düşündüklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Biz Avrupa'dayız memleketimize uzağız ama aklımız, fikrimiz her zaman Yozgat'ta. Özellikle koronavirüs nedeniyle çok sayıda hemşehrimiz işsiz kaldı. Onlara küçük de olsa bir katkı sağladıysak ne mutlu bize. Yardımların dağıtılmasında bize destek veren Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanımız Celal Köse ve bütün ilçe belediye başkanlarımıza ve yardımların yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA