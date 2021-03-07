Avrupa yolunda farklı galibiyet
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Avrupa yolunda farklı galibiyet

07.03.2021 11:48 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:52
Avrupa yolunda farklı galibiyet

Kadınlar Hentbol Süper Lig'inde Avrupa kupalarına kalma iddiasını sürdüren Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, kendi evinde karşılaştığı Elazığ'ı 35-16 mağlup etti.

Kadınlar Hentbol Süper Lig'inde Avrupa kupalarına kalma iddiasını sürdüren Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, kendi evinde karşılaştığı Elazığ'ı 35-16 mağlup etti. Kadın hentbolcular bu galibiyetle puanını 19'a yükseltti.

Muratpaşa Belediyespor, Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig'inin 17'nci hafta maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü'yle karşılaştı. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bitlis'te yaşanan helikopter kazasında şehit düşen askerler unutulmadı. Muratpaşa Belediyesporlu oyuncular, siyah forma giydiği maça "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıktı.

Gökhan Keskin ve Orhan Keskin hakem ikilisinin yönettiği karşılaşmada Muratpaşalı hentbolcular baştan sona üstün bir oyun sergiledi. Antrenör Kadir Ayar'ın öğrencileri, ilk yarının ardından soyunma odasına 14-8 önde giderken ikinci yarıda tempoyu daha da yükseltti. İkinci yarıda 21 gol kaydeden hentbol takımı bu sezon ikinci kez 19 farklı bir galibiyete imza attı. Süper Lig'in ilk arısında kendi evinde Sivas Belediyespor'u 47-28 mağlup eden Paşanın Melekleri, Elazığ maçını da 19 sayı farkla kazandı. Muratpaşa, Betül Karaaslan ve Saliha Hatun Çelik 6'şar gol attığı maçtan 35-16 galip ayrıldı. Avrupa kupalarına kalma yolunda Elazığ engelini aşan Muratpaşa, bu galibiyetin ardından ligde puanını 19'a yükseltti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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