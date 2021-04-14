Avrupa yollarındaki elektrikli otomobil sayısında daha hızlı artış öngörülüyor
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Avrupa yollarındaki elektrikli otomobil sayısında daha hızlı artış öngörülüyor

Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Avrupa yollarındaki elektrikli otomobil sayısında daha hızlı artış öngörülüyor

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki katı salınım hedeflerinin baskısının elektrikli araçlara geçişi hızlandırması bekleniyor.

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki katı salınım hedeflerinin baskısının elektrikli araçlara geçişi hızlandırması bekleniyor.

Almanya'da Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Bankası'nın bataryalı elektrikli araçlar (BEV) pazarına ilişkin raporunda, Almanya ve Avrupa yollarında elektrikli otomobil sayısının artmasının beklendiği kaydedildi.

LBBW Otomobil Analisti Gerhard Wolf, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki katı salınım hedeflerinin otomobil sanayisi üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, BEV araçların oranının 2030'a kadar Almanya ve Avrupa'da trafiğe yeni kayıtlı araçların yüzde 60'ına çıkacağı öngörüsünde bulundu.

Yeşil Mutabakat çağrısı ile AB'nin, 2030 yılına kadar karbon salımı azaltma hedefini yüzde 37,5'ten yüzde 50'ye çıkarmayı amaçladığını kaydeden Wolf, bunun sadece kısa mesafelerde çalışan ve uzun yolculuklar için içten yanmalı motoru çalıştırmak zorunda kalan hibrit araçlarla başarılamayacağını vurguladı.

Geçen yıl AB'de trafiğe yeni kayıt olan araçların yüzde 10'unun saf elektrikli otomobillerden oluştuğunu aktaran Wolf, "Düzenleme işe yarıyor. Üreticilerde karbon salınım hedeflerine ulaşma hedefi ve bunun için baskı var. 2030 için hedefler, otomobil üreticilerinin BEV payını genişletmekten kaçınamayacak kadar iddialı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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