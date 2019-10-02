02.10.2019 20:56

İspanya'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde Türk sporcular, 3 madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın ikinci gününde erkeklerde 49, 57, 65, kızlarda ise 44, 51 ve 55 kilo müsabakaları gerçekleştirildi.

Türk sporcular, ikinci gün müsabakalarında 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Kızlar 44 kiloda Meryem Elif İyin gümüş, aynı kiloda Şeyma Köseoğlu bronz madalya aldı. Erkekler 65 kiloda ise Uğur Dekli bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonaya yarın yapılacak müsabakalarla devam edilecek.

Kaynak: AA