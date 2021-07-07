Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda 6 yarı final
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Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda 6 yarı final

Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda 6 yarı final
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda kızlarda 6 milli sporcu, yarı finale yükseldi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda kızlarda 6 milli sporcu, yarı finale yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kızlar kategorisinde çeyrek final müsabakaları gerçekleştirildi.

46 kiloda Filiz Işık, 48 kiloda Hümeyra Balta, 60 kiloda Sudenaz Ballıoğlu, 75 kiloda Tusem Eylül Önem, 80 kiloda Fatma Kadıköylü ve +80 kiloda Dilan Balakkız, yarı finale kaldı.

Şampiyonada erkekler çeyrek final müsabakaları yarın yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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