Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası
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Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası

Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda erkeklerde 6 milli sporcu, yarı finale yükseldi.

Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda erkeklerde 6 milli sporcu, yarı finale yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiflis'te düzenlenen organizasyonda erkekler çeyrek final müsabakaları gerçekleştirildi.

48 kiloda Refik Kartal, 50 kiloda Berat Karaarslan, 54 kiloda Talha Bayrak, 57 kiloda Abdülsamet Eroğlu, 60 kiloda Muhammed Enes Kanar ve 75 kiloda Muhammed Halil Doğru, yarı finale çıktı.

Kızlarda da 6 milli sporcu, dün yarı finale kalmayı başarmıştı. Böylece 12 milli boksör, yarı finale yükselerek madalya kazanmayı garantiledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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