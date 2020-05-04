Avrupa'yı Türkiye giydiriyor; AB'ye 10 kıyafetten 1'i Türkiye'den gidiyor

Türkiye AB ülkelerine gerçekleştirdiği kıyafet ihracatından yıllık 9 milyar Euro kazanıyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) kıyafet temininde Türkiye önemli rol oynuyor. AB dışındaki ülkelerden ithal edilen kıyafetlerin yüzde 11'i Türkiye'den gidiyor. Türkiye kıyafet ihracatından yıllık 9 milyar euro kazanıyor. Türkiye bu oranla Çin ve Bangladeş'in ardından üçüncü sırada geliyor.

AB ülkeleri 2019 yılında kıyafet ithalatına 154 milyar euro harcadı. Bunlardan yarıdan fazlası AB üyesi olmayan ülkelerden gerçekleşti. AB üyesi olmayan ülkelerden yapılan ithalat 80 milyar euro değerinde. Bu da toplam kıyafet ithalatının yüzde 52'sine karşılık geliyor. Son 10 yılda AB'nin kıyafet ithalatının değeri yüzde 62 artış gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle