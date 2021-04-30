Avrupa'yı süsleyen Deregümü karanfilinde 300 milyon dal hedefleniyor
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Avrupa'yı süsleyen Deregümü karanfilinde 300 milyon dal hedefleniyor

Avrupa'yı süsleyen Deregümü karanfilinde 300 milyon dal hedefleniyor
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta merkeze bağlı Deregümü köyünde üretilen ve birçok ülkeye ihraç edilen karanfil, toprakla buluştu.

Isparta merkeze bağlı Deregümü köyünde üretilen ve birçok ülkeye ihraç edilen karanfil, toprakla buluştu.

Tarım üretiminde domates ve üzüm üretimiyle de öne çıkan köyde, kesme çiçeğin ekimine başlandı.

Ekiminden yaklaşık 3-4 ay sonra hasadına başlanan ve sonrası soğuk hava depolarında muhafaza edilen karanfil, İspanya, Bulgaristan, İngiltere, Hollanda, Rusya ve Ukrayna gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Üreticiler, ihracattaki verimiyle çiftçiyi memnun eden karanfilde, bu yıl 300 milyon dal çiçek üretmeyi hedefliyor.

Renklerine göre farklı ülkelerden alıcı buluyor

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, AA muhabirine, köyde domates ve karanfil üretiminin çok geliştiğini söyledi.

İki bin dönümlük bir alanda karanfil üretimi yapıldığını belirten Selçuk, "Karanfil renklerine göre farklı ülkelerden alıcı buluyor. Bu köyde minimum arazide maksimum ürün üretiyoruz. İnsanlar köyümüze gelsinler, görsünler. Bu ve bunun gibi köylerimizi Türkiye'mize kazandıralım. Üretimde örnek bir köyümüzdür." diye konuştu.

Selçuk, köy sakinlerinin üretimde çok çalışkan olduğunu, üreterek ülke ekonomisine katkı sağladıklarını dile getirdi.

Verimin yüksek, talebin fazla olması dolayısıyla kesme çiçek üretim alanlarının her geçen yıl arttığını vurgulayan Selçuk, ülkelerden gelen taleplere göre ürünleri gönderdiklerini kaydetti.

Yetiştirilen kesme çiçeklerin raf ömrünün diğerlerine göre uzun olduğunu aktaran Selçuk, bu nedenle Avrupa'dan daha fazla talep gördüklerini söyledi.

Selçuk, geçen yıl 200 milyon dal çiçeğin ihracatının yapıldığını, hedefi her geçen yıl artırdıklarını ifade etti.

"Geçen yıla göre karanfil dikiminde yüzde yüze yakın bir artış sağlandı"

Deregümü köyü muhtarı Adem Toprakçı ise 2021 sezonu karanfillerini toprakla buluşturmanın sevincini yaşadıklarını kaydetti.

Salgının üretimi etkilemediğini belirten Toprakçı,"Geçen yıla göre karanfil dikiminde yüzde yüze yakın bir artış sağlandı. Köy olarak aynı zamanda üretimler sayesinde iş imkanı sağlıyoruz, bu durumdan da çok gururlu ve onurluyuz. Yaklaşık 3 bin ve 3 bin 500 kişiye iş imkanı sağlıyoruz. Ülke ve Isparta ekonomisine katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Karanfil üreticilerinden Mesut Kahveci de salgına rağmen üretime devam ettiklerini, karanfilin temmuzdaki hasadının ardından ihraç edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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