Avrupa'yı sarsan at eti skandalında suçlu bulunan bir kişi İspanya'da yakalandı

İspanya'da polis kaçak et satmaktan suçlu bulunan bir Hollandalıyı yakaladı.

Fransa'da 2013 yılında patlak veren skandalda Hollandalı bir et tüccarının at etinin daha pahalı olan dana etiymiş gibi göstererek Avrupa genelinde hazır yemek ve fast-food şirketlerine sattığı ortaya çıkmıştı. Euronews.com'da Görüntüle