Avrupa'yı sarsan at eti skandalında suçlu bulunan bir kişi İspanya'da yakalandı

Avrupa'yı sarsan at eti skandalında suçlu bulunan bir kişi İspanya'da yakalandı

İspanya'da polis 2013 yılında ortaya çıkan skandalda dana eti diye at eti satmaktan suçlu bulunan bir Hollandalıyı yakaladı.

1.08.2019 18:06
Avrupa'yı sarsan at eti skandalında suçlu bulunan bir kişi İspanya'da yakalandı

İspanya'da polis kaçak et satmaktan suçlu bulunan bir Hollandalıyı yakaladı.

Fransa'da 2013 yılında patlak veren skandalda Hollandalı bir et tüccarının at etinin daha pahalı olan dana etiymiş gibi göstererek Avrupa genelinde hazır yemek ve fast-food şirketlerine sattığı ortaya çıkmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et