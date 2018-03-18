Avrupa'yı Giydiriyor, Çalıştıracak İşçi Bulamıyor

İstanbul'dan döndüğü memleketi Mardin'de Avrupa'ya ihracat yapan bir tekstil fabrikası kuran Yusuf Atay, çalıştıracak işçi bulamıyor.

İstanbul'daki 30 yıllık tekstil sektörü deneyimini memleketi Mardin'e taşıyan iş adamı 39 yaşındaki Yusuf Atay, Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde bir yıl önce ortağıyla birlikte kadın giyimi üzerine tekstil atölyesi kurdu. Kısa bir sürede Avrupa'ya açılan Atay, şimdilerde siparişleri yetiştirmekte zorluk çekiyor. Çalıştıracak işçi bulamayan Atay, 45 işçiyle günlük 3 bin adet kadın üst giyim kıyafeti üretilen atölyede talepleri karşılayabilmek için en az 25 işçi daha arıyor.

Memleketine istihdam sağlamak için döndüğünü belirten Atay, "30 senedir bu sektördeyiz. Mardin'deki yatırımımız aşağı yukarı bir senedir devam ediyor. Genellikle Avrupa'ya ihracat yapıyoruz. Almanya, İngiltere, Slovakya, Belçika ve Hollanda gibi ülkelere çalışıyoruz" dedi.

Vasıfsız eleman bile bulamadığını aktaran Atay, "Bu bölgedeki yatırımımız ve işimizin genel bakış açısı insan gücüne dayalı olduğu için bu bölgede istihdam ediyoruz. Ama elemandan yana sıkıntımız var. Eleman gelmiyor. Biz nitelikli ve niteliksiz eleman alıyoruz ve yetiştirilmek üzere de alıyoruz. Ama eleman gelmiyor. Durum bundan ibaret. Günlük 2 bin ve 3 bin arası üretimimiz var. Bu da ayda 100 bin adete tekabül eder. İşçi olursa 150 bin adete çıkacağız. Bu sıkıntılara rağmen bu şekilde çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Atölyede ustabaşı olan Mehmet Ali Bulut ise, "Bu tekstil atölyemizde işçi sıkıntısı var. Bazı gençlerimiz, 'iş olmadığını' söylüyorlar. Ama buna kanmayın. Bakın koskocaman atölye ve iş var. Bizim elemana ihtiyacımız var. Ödemelerde sıkıntı yok. Buyurun gelin beraber çalışalım" ifadelerinde bulundu. - MARDİN