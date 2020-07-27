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Avrupa'yı değil Balıkesir'i seçti

Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, ABD'li oyun kurucusu Myles Mack ile yeniden anlaştı.

Avrupa'yı değil Balıkesir'i seçti
27.07.2020 21:29 | Son Güncelleme: 27.07.2020 21:36

Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, ABD'li oyun kurucusu Myles Mack ile yeniden anlaştı. Avrupa'daki birçok takımın peşinde olduğu Myles Mack ile yeniden anlaşma sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor önemli bir hamle yapmış oldu.

Geçtiğimiz sezon Polonya Ligi takımlarından GTK Gliwice'den transfer edilen ABD'li 27 yaşındaki oyun kurucu Myles Mack, 2020-2021 sezonunda da Balıkesir Büyükşehir Belediyespor forması giyecek. Myles Mack geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Ligi'nin en iyi guardı seçilmişti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Genel Menajeri Anıl Uyanık oyuncu ile yeniden anlaştıklarını açıklayarak, "Bu sene kulübümüzde gösterdiği performansla Avrupa'daki önemli kulüplerin dikkatini çeken oyuncunun şehrimizde kalmayı tercih etmesi bizim için çok önemli" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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