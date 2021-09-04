Avrupa Yetim Eli Derneği Cizre'de 68 yetim çocuğun kırtasiye ve çanta ihtiyacını karşıladı
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Avrupa Yetim Eli Derneği Cizre'de 68 yetim çocuğun kırtasiye ve çanta ihtiyacını karşıladı

Avrupa Yetim Eli Derneği Cizre'de 68 yetim çocuğun kırtasiye ve çanta ihtiyacını karşıladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Uluslararası Yardım Kuruluşu Avrupa Yetim Eli Derneği, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 68 yetim çocuğun kırtasiye malzemesini karşıladı.

Uluslararası Yardım Kuruluşu Avrupa Yetim Eli Derneği, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 68 yetim çocuğun kırtasiye malzemesini karşıladı.

Uluslararası Yardım Kuruluşu Avrupa Yetim Eli Derneği, 2021-2022 eğitim-öğrenim döneminin başlamasıyla yetim ailelere yönelik kırtasiye yardımlarını hızlandırdı. Şırnak'ın Cizre ilçesinde, daha önceden tespit edilen 68 yetim kız ve erkek çocuğun defter, kalem ve sırt çantası ihtiyacı karşılandı. Avrupa Yetim Eli Derneği Gönüllü Temsilcisi Mehmet Ali Aysu, "Avrupa Yetim Eli olarak, nerede bir mağdur, mazlum ve yetim varsa imkanlarımız çerçevesinde yardım eli uzatmayı gaye edindik. Pazartesi günü okullar açılacak, Şırnak'ın Cizre ilçesinde yetim çocukların kırtasiye malzemesi ve çantalarını hazırlayarak dağıtımına başladık. Malumunuz okulların açılmasıyla herkes çocuklarının kırtasiye ihtiyacını gidermek için çarşıya indi. Bu yetimlerimizin babaları hayatta olmadığı için elinde çanta olan çocukları görünce mahzun oluyorlardır. Bizde yetimlerimizin mahzun olmaması için çalışmalarımızı hızlandırarak kırtasiye malzemesi dağıtımını sürdürüyoruz. Hayırsever bağışçılarımızdan Allah razı olsun" dedi. - ŞIRNAK

Avrupa Yetim Eli Derneği Cizre'de 68 yetim çocuğun kırtasiye ve çanta ihtiyacını karşıladı
Avrupa Yetim Eli Derneği Cizre'de 68 yetim çocuğun kırtasiye ve çanta ihtiyacını karşıladı
Avrupa Yetim Eli Derneği Cizre'de 68 yetim çocuğun kırtasiye ve çanta ihtiyacını karşıladı
Avrupa Yetim Eli Derneği Cizre'de 68 yetim çocuğun kırtasiye ve çanta ihtiyacını karşıladı
Avrupa Yetim Eli Derneği Cizre'de 68 yetim çocuğun kırtasiye ve çanta ihtiyacını karşıladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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