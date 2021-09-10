Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nda Ekmekler Çöpten Çıkıyor - Haberler
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Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nda Ekmekler Çöpten Çıkıyor

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Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nda Ekmekler Çöpten Çıkıyor

T. C. Beykoz Belediyesi Resmi Web Sitesi Beykoz'da temiz çevre için yürütülen "Ekmeğini Çöpten Çıkar" Projesi, "Avrupa Yerel Demokrasi Haftası" kapsamında yerel demokrasiye ve çevreye kaktı sağlayacak.

T. C. Beykoz Belediyesi Resmi Web Sitesi

Beykoz'da temiz çevre için yürütülen "Ekmeğini Çöpten Çıkar" Projesi, "Avrupa Yerel Demokrasi Haftası" kapsamında yerel demokrasiye ve çevreye kaktı sağlayacak.

Avrupa genelindeki ülkelerde kutlanan "Avrupa Yerel Demokrasi Haftası"yla  her yıl farklı temalarda düzenlenen çeşitli etkinliklerle vatandaşların yerel yönetimlere demokratik ve aktif katılımı amaçlanıyor.

Bu yıl "Çevreyi Korumak: Yerel Topluluklar Harekete Geçiyor" temasıyla yapılacak etkinliklerle dünyayı tehdit eden çeşitli çevre sorunlarına dikkat çekilmesi ve vatandaşların çözüm odaklı projelerde yer alması planlanıyor.

Beykoz Belediyesi tarafından "Sıfır Atık" hedeflerine uygun yürütülen "Ekmeğini Çöpten Çıkar" projesiyle ilçe sakinleri her 5 kg'lık ambalaj atık karşılığında 1 ekmek alıyor, sürdürülebilir çevreye ve aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Çevre İçin Atma Ayır!

Çevreye duyarlı vatandaşların kaynağında ayrıştırarak biriktirdikleri kağıt, karton, plastik, metal ve cam atıkları çöpe gitmek yerine ekmek olarak sofralara geri dönüyor.

"Atma Ayır! " sloganıyla yürütülen projeyle toplanan ambalaj atıkları Beykoz Belediyesi tarafından geri dönüşüm tesislerine gönderilerek ekonomiye kazandırılıyor.

Atıkların geri kazanılmasıyla aynı zamanda atmosfere sera gazı salınımı önleniyor, daha çok ağaç kesilmekten kurtuluyor, elektrik enerjisinden ve atıklar için gerekli depolama alanından tasarruf sağlanıyor.

Beykoz Belediyesi "Avrupa Yerel Demokrasi Haftası" boyunca yapılacak duyuru ve tanıtım çalışmalarıyla daha çok vatandaşın katılımını ve bilinçlenmesini amaçlıyor.

Proje Nasıl İşliyor?

Beykozlular kullandıkları ürünlerin ambalajlarını çöpten ayrı biriktiriyor. Biriktirilen ambalajlar mahallerde kurulan atık toplama noktalarındaki personele teslim ediliyor.

Teslim edilen atıklar görevlilerce tartılıyor.

Tartım sonucunda belediye tarafından vatandaşlara dağıtılan akıllı kartlara puan yüklemesi yapılıyor. Ardından vatandaşlar her 5 kg ambalaj atığı karşılığında 1 adet 300 gr'lık ekmek almaya hak kazanıyor.

Kendi kartlarına puan yüklemek istemeyen vatandaşlar, Askıda Ekmek Kartı'na kazandıkları puanları yükleyerek, ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.

İlçe sakinleri böylece atıkların sofraya yolculuğuna ve temiz dünyaya katkıda bulunuyor.

Atık Toplama Noktaları

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Haber: Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nda Ekmekler Çöpten Çıkıyor - Haberler
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