Avrupa Yatırım Bankası yeni yılda da Türkiye'ye kredi vermeyecek
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Avrupa Yatırım Bankası yeni yılda da Türkiye'ye kredi vermeyecek

Geçtiğimiz yıl Türkiye’ye kredi vermeyi durduran Avrupa Yatırım Bankası (AYB), yeni yılda da çok kısıtlı bir kredi politikası uygulayacağını açıkladı

21.01.2020 19:47 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:47
Avrupa Yatırım Bankası yeni yılda da Türkiye'ye kredi vermeyecek

Geçtiğimiz yıl 'ye kredi vermeyi durduran Yatırım Bankası (AYB), yeni yılda da çok kısıtlı bir kredi politikası uygulayacağını açıkladı.


AYB sözcüsü, Reuters'a yaptığı açıklamada "Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri ve AB Komisyonu'nun kararları doğrultusunda" hareket etmeye devam edeceklerini söyledi. Sözcü, "AB yönetiminde bir değişiklik olmadığı sürece, son yıllarda uyguladığımız kısıtlamayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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