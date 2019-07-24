Avrupa Yatırım Bankası Türkiye kredilerini kesti

Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Türkiye'ye yıl sonuna kadar yeni kredi vermeyecek. Türkiye'ye en çok kredi sağlayan yabancı kurum Avrupa Yatırım Bankası Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle alınan yaptırım kararları çerçevesinde Türkiye'ye kredi vermeyi resmen durdurdu.

Türkiye'de devlet ile ilişkili kurumlara yeni finansman sağlama faaliyetlerine de son veren AYB, Türkiye stratejisini de genel olarak gözden geçireceğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle