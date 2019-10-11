Avrupa yatırım bankası fosil yakıtlar için krediyi görüşecek

11.10.2019 12:28

Avrupa Yatırım Bankası (EIB) enerji sektörüne kredi politikasını 15 Ekim'de yapılacak Yönetim Kurulu toplantısında ele alacak.

EIB'in bu toplantıda emisyon standartlarını düşürmesi ve fosil yakıt projelerinin EIB fonlarına kullanmalarının yasaklanması kararı alması bekleniyor.

Avrupa Birliği maliye bakanlarının yer aldığı EIB Yönetim Kurulu, emisyon standartlarını düşürür ise, bu en verimli doğal gaz projelerinin EIB fonlarından 2020 yılı sonuna kadar yasaklanmaları anlamına gelecek.

Kaynak: DHA