Avrupa Yatırım Bankası'ndan Gürcistan'daki Kobi'lere Kredi Desteği
Business Planet bu hafta Gürcistan'a giderek Avrupa Yatırım Bankası aracılığıyla, küçük işletmelerin ihtiyaç duydukları kredileri yerel bankalardan nasıl temin ettiklerini araştırdı.
Business Planet bu hafta Gürcistan'a giderek Avrupa Yatırım Bankası aracılığıyla, küçük işletmelerin ihtiyaç duydukları kredileri yerel bankalardan nasıl temin ettiklerini araştırdı.…
İLGILI HABERLER : https://tr.euronews.com/2019/02/15/av...
Kaynak: Youtube