Avrupa yatay açıldı, Asya düştü

Avrupa'da başlıca hisse senedi borsalarındaki endeksler, yatırımcıların şirket bilançoları ve ekonomik verilere odaklandığı Çarşamba gününe genellikle yatay başladı.

Hong Kong Özel Bölgesel Yönetim'in (HKSAR) Maliye Bakanı Paul Chan'in, hisse senedi işlemlerindeki vergilerin artırılacağını açıklamasının ardından, Asya-Pasifik bölgesindeki başlıca endeksler de ekside hareket ediyor.

Frankfurt'ta DAX Endeksi ve Londra'da FTSE 100 Endeksi yatay açıldı. Açılışın ardından Londra'da hisseler genellikle eksiye geçti. Paris'te CAC 40 Endeksi yüzde 0.12 düştü. Euro/dolar paritesi 1,21539 düzeyinde yatay hareket ederken, sterlin/dolar paritesi yüzde 0.45 artarak 1.41767 düzeyine yükseldi.

Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi günü yüzde 1.61 ekside kapattı. Shanghai Bileşik yüzde 2.44 ve Shenzhen Bileşik Endeksi yüzde 2.79 ve Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 2.91 düştü. Güney Kore'de Kospi Endeksi de günü yüzde 2.45 ve Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi de yüzde 0.90 ekside kapandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı