Avrupa yatay açıldı, Asya artıda
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Avrupa yatay açıldı, Asya artıda

Avrupa yatay açıldı, Asya artıda
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Avrupa'da başlıca borsalarda endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününe, pandemiye ilişkin gelişmelerin de etkisiyle yatay başlarken, Asya-Pasifik bölgesindeki başlıca borsalardaki endeksler çoğunlukla artıda işlem görüyor.

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Avrupa'da başlıca borsalarda endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününe, pandemiye ilişkin gelişmelerin de etkisiyle yatay başlarken, Asya-Pasifik bölgesindeki başlıca borsalardaki endeksler çoğunlukla artıda işlem görüyor. 

Vakaların yoğun görüldüğü bölgelerde ek önlemler alınan Fransa'da Avrupa Birliği (AB) ile ABD'ye aşı konusunda iş birliği çağrısı yapıldı. Birleşik Krallık'tan yapılan bir açıklamada da, ülkede üretilen Covid-19 aşısının, virüsün Hindistan versiyonuna karşı da etkili olduğu belirtildi.

Londra'da FTSE 100 Endeksi yeni güne yüzde 0.03 ekside, Paris'te CAC 40 yatay, Frankfurt'ta DAX Endeksi de yüzde 0.26 artıda başladı. Euro, dolar karşısında 1.19810 seviyesinde işlem gördü, sterlin yüzde 0.06 artışla 1.38474 dolara çıktı.

Japonya'da Nikkei 225 yatay kapanırken, Avustralya'da S&P 200 Endeksi 0.21 yükseldi. Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0.07 yükseldi. Anakara Çin'de, Şangay Kompozit yüzde 1.13 ve Shenzhen Kompozit yüzde 2.01 yükseldi. Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0.62 yükseldi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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