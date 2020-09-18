Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası çevrim içi yapılacak Avrupa Satranç Birliği'nin organize ettiği Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası on-line düzenlenecek.

Avrupa Satranç Birliği'nin organize ettiği Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası on-line düzenlenecek.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 yaş altı kategorilerinde yer alan oyuncuların bireysel mücadele edeceği şampiyonaya, Türkiye'den 23 sporcu katılacak.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da şampiyona için özel salonlar oluşturulurken, diğer illerden katılacak oyuncular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, alınan sağlık tedbirleri kapsamında evlerinden oynayacak.

Her ülkenin Uluslararası Satranç Federasyonu hakemlerin gözetiminde gerçekleştirilecek şampiyona, 20 Eylül Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA