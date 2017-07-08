Avrupa Yakası'nda Elektrik Tüketimi %45,6 Arttı

Yüksek talebe karşı hazırlıklarını önceden yapan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tüketimde yüzde 45,6'ya varan artışa rağmen İstanbullulara kesintisiz enerji verdi.

Türkiye genelinde aşırı sıcak havanın etkisi ile 3 Temmuz Pazartesi günü elektrik tüketimi 928 bin MWh ile tüm zamanların rekorunu kırarken, İstanbul Avrupa Yakası'nda da rakamlar zirve yaptı. Öyle ki İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik tüketiminde 3 Temmuz günü, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45,6'lık bir artış yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nü yakın takibe alan ve sıcaklıklardaki artışın talebe yansımasına karşı ön hazırlıklarını yapan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.(BEDAŞ), aşırı sıcaklarda İstanbullulara kesintisiz enerji sağladı.

3 TEMMUZ'DA TÜKETİMİN YÜZDE 8,5'İ İSTANBUL AVRUPA YAKASI'NDAN

İstanbul Avrupa Yakası'nda 3 Temmuz 2016 Pazar günü 52 bin 755 MWh düzeyinde olan elektrik tüketimi, bu yıl aynı tarihte 76 bin 842 MWh'yi aştı. Talepteki bu patlamada klima kullanımının yanı sıra bu kez 3 Temmuz'un haftanın ilk günü olan pazartesine denk gelmesi de etkili oldu. Sıcak havaya, sanayi üretimindeki artış da eklenince Türkiye genelindeki toplam tüketimin yaklaşık yüzde 8,5'i İstanbul Avrupa Yakası'ndan geldi.

3 bin 573 kilometre alanda, 22 bölgede toplam 4,8 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren BEDAŞ, talepteki artışın etkisi ile enerji hatlarında aşırı yüklenmeden dolayı bir arıza yaşamaması için günler öncesinden tedbirini aldı. 1.582 saha personeli olası arızalara müdahale için hazır bekletilirken vardiya düzeni de özel olarak düzenlendi.

'YAPTIĞIMIZ YATIRIMLARIN SONUÇLARINI ALIYORUZ'

Tüketimdeki artışa rağmen İstanbul'da 7/24 kesintisiz hizmet vermeye devam ettiklerini söyleyen BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, "10 milyondan fazla nüfusun yaşadığı bu tarihi kente en iyi hizmeti vermek hedefiyle çalışıyor, yatırım yapıyoruz. 2013 yılındaki özelleştirmenin ardından bugüne kadar İstanbul Avrupa Yakası'na yaptığımız yatırım tutarı 1 milyar liraya yaklaştı. 2020'ye kadar bu rakam 2,1 milyar liraya ulaşmış olacak. Yaptığımız yatırımların olumlu sonuçlarını böyle zorlu günlerde görüyoruz" dedi.