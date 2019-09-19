Avrupa Yakası'nda 400 bin usulsüz elektrik kullanımı

19.09.2019 17:30

'Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'na göre, 2019'un ilk yarısında İstanbul Avrupa Yakası'nda 400 bine yakın abonenin usulsüz elektrik kullandığı belirlendi.



CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in gayrimenkul sektörüyle ilgili açıkladığı 'Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'nun 2019 ilk yarı sonuçları açıklandı. Rapora göre 2019'un ilk yarısında İstanbul Avrupa Yakası'nda 400 bine yakın abonenin usulsüz elektrik kullandığı belirlendi. İstanbul Avrupa Yakası'nda 2018 yılının ilk yarısında 272 bin 74 olan toplam taşınma sayısı bu yıl aynı dönemde yüzde 1,4'lük artışla 275 bin 901 seviyesine çıktı. 2018 yılının ilk yarısında yeni gayrimenkule geçiş sayısı 70 bin 520 iken bu yılın ilk yarısında söz konusu rakam 44 bin 600 oldu. Asıl hareket ise ikinci el gayrimenkulde yaşandı. 2018'in ilk yarısında ikinci el gayrimenkulde 201 bin 554 olan taşınma sayısı bu yıl aynı dönemde yüzde 14,7'lik artışla 231 bin 301'e ulaştı. İkinci el gayrimenkulde taşınma hareketi 231 bini aşarken toplam içindeki payı yüzde 84'e ulaştı. İlk altı ayda 124 bin 981 abone bilgisinin güncellendiği belirtildi.



Toplam hareketin yüzde 84'ü ikinci elde



CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in anlık olarak izlediği abonelerinin, başvuru ve ikamet bilgilerini baz alarak 2016 yılından beri hazırladığı raporda, 2019'un ilk yarısında ikinci el gayrimenkuldeki hareket dikkat çekti. İlk yarıdaki 275 bin 901 taşınmanın yaklaşık yüzde 84'lük kısmı ikinci elde yaşanmış görünürken CK Enerji Boğaziçi Elektrik uzmanlarına göre bu artışın bir bölümü 'bilgi güncellemeden' geldiği aktarıldı. Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre aboneliği üzerinde olmayan tüketicilerin 'usulsüz kullanım' kapsamına girdiğinden hareketle, müşterilerinin cezai yaptırımlar ve mağduriyetle karşı karşıya kalmaması için 2018 sonunda özel bir kampanya başlatan CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in bu çalışması Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'ndaki rakamlarda da kendini gösterdiği aktarıldı. Söz konusu kampanya sonunda bu yılın ilk altı ayında İstanbul Avrupa Yakası'nda 124 bin 981 kişi bilgilerini güncelleyerek usulsüz aboneliği sonlandırdı. Aslında bilgi güncellemesi olan bu durum bazı noktalarda 'taşınma' hareketi olarak rakamlara yansıdı.



400 bine yakın abonenin elektriği kendi üzerinde değil



CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, raporun birçok değerli veriyi kapsadığını belirterek "Bu rapor ile İstanbul Avrupa Yakası'nın röntgenin çekiyoruz. Bugün açıkladığımız raporda geçen yılın aynı dönemine göre özellikle ikinci el gayrimenkuldeki hareket dikkat çekici. Ancak bu hareketin bir bölümünün usulsüz elektrik kullananların aboneliklerini kendi adlarına almasından kaynaklandığını tespit etmiş durumdayız. Bölge bazında baktığımızda en yüksek usulsüz kullanım İstanbul'un eski yerleşim yerlerinden biri olan Fatih'te görünüyor. Bu ilçede usulsüz elektrik kullanan abone sayısı 58 binin üzerinde. Onu 28 bin 542 ile Küçükçekmece ve 28 bin 66 ile Bağcılar izliyor. Usulsüz kullanımın en az olduğu bölge ise 3 bin 574 ile Çatalca oldu. En fazla usulsüz kullanımın olduğu Fatih, yılın ilk yarısında en yüksek bilgi güncelleme yapan ilçe olarak da öne çıkıyor. Yılın ilk altı ayında 125 bine yakın bilgi güncellemenin 14 bin 600'ü Fatih'ten geldi. Biz müşterilerimizin mağduriyet yaşamaması adına bilgi güncellemeyi çok önemsiyoruz. Halen İstanbul Avrupa Yakası'nda 400 bine yakın abonenin elektriği kendi üzerinde değil. Bu vesile ile ceza, kesinti ya da başkasının borcunu ödeme gibi istenmeyen sorunlar yaşanmaması için bu durumda olan müşterilerimizi bilgi güncellemeye davet ediyoruz" dedi.



En hareketli ve en genç ilçe Esenyurt



Raporun dikkat çeken bir diğer hareket de İstanbul Avrupa Yakası'nın son yıllarda hızla gelişen ilçelerinden olan Esenyurt'tan geldi. Yılın ilk yarısında 33 bin 244 taşınma hareketi ile ilk sırada yer alan Esenyurt, hem ikinci el hem de yeni gayrimenkuldeki hareketle öne çıktı. 349 bin elektrik abonesi olan ilçede 0-29 yaş abone sayısı 41 bin 681 seviyesinde olduğu belirlendi. Açık ara 'en genç' abonenin en yoğun olduğu ilçede gençlerin toplam abonelere oranı yüzde 12'ler düzeyindeyken, toplam abone sayısına oranlandığında genç abonelerin en yoğun olduğu ikinci ilçe ise yüzde 10,3 ile Şişli oldu. İstanbul Avrupa Yakası'ndaki abonelerin yaş gruplarının geneline bakıldığında en büyük grubu 60 yaş ve üzeri oluşturdu. İlçeler bazında Bakırköy yüzde 41,5 ile en yüksek 60 yaş üzeri abone oranına sahip iken onu yüzde 40,1 ile Sarıyer, yüzde 38,9 ile Bayrampaşa takip etti. 60 yaş üzeri abonenin en az olduğu ilçe ise yüzde 15,3 ile Esenyurt olduğu aktarıldı.



9 bin 170 abone kentsel dönüşüm talebine bulundu



Raporda yer alan ve kentsel dönüşümü gösteren tahliye başvurularının sayısı ise ilk yarıda 9 bin 170'i buldu. Söz konusu rakam 2018'de 11 bin 217 düzeyindeyken, 2019'un ilk altı ayında en çok tahliye talebi 991 adet ile Küçükçekmece ve 865 ile Kağıthane'den geldi. Kentsel dönüşüm çerçevesinde 2019'un ilk 6 ayında tahliye edilen 9 bin 170 aboneliğin 4 bin 46'sı mesken, 5 bin 77'si ticarethane, 13'ü ise sanayi tesisi oldu. Bu açıdan bakıldığında 2019'un ilk 6 ayında her gün, ortalama 11 daireli 2 apartmanın yıkımı gerçekleşti. İstanbul Avrupa Yakası'ndaki mesken abonelerinin nüfus kayıtlarına göre dağılımında da yılın ilk altı ayında herhangi bir değişiklik olmadı. İstanbul nüfusuna kayıtlı abone sayısı 648 bin 65 ile ilk sırada yer alırken onu 165 bin 21 kişi ile Sivaslılar izledi. Kastamonulular 129 bin 885 abone ile üçüncü, Tokatlılar 107 bin 493 ile dördüncü ve Giresunlular 105 bin 364 ile beşinci sırada yer aldı.



30 bin yeni yabancı abone geldi



Son yıllarda Türkiye yeniden turizmin parlayan yıldızı haline gelirken İstanbul da bu hareketten nasibini aldı. Yılın ilk yarısında şirkete 30 bin 299 yabancı abone başvurusu geldiği vurgulanırken, 2018 yılında aynı dönemde söz konusu rakam 23 bin 359 düzeyinde olduğu belirtildi. 142 ülke vatandaşının aboneliğinin olduğu İstanbul Avrupa Yakası'nda mart, nisan ve mayıs aylarının her birinde 5 binin üzerinde başvuru yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA