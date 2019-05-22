Avrupa'ya Yasa Dışı Yollarla Gidip Kalmak İçin Göçmenlerin Bulduğu 'Yaratıcı' Yöntemler
Daha iyi bir hayat için ölümü bile göze alan göçmenler Avrupa'ya ulaşma hayaliyle bütün yollara başvuruyor. Bazıları uluslararası insan kaçakçılarının da yardımıyla hayatlarını riske atmayacak yaratıcı yöntemlerle Avrupa'ya ulaşıyor
Asya ve Afrika'dan gelen göçmen dalgalarına karşı politikalarını sertleştiren Avrupa ülkeleri sınır güvenliğini artıyor. Daha iyi bir hayat için ölümü bile göze alan göçmenler ise tüm zorluklara rağmen tüm yolları deneyerek Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.
Aralarından bazıları uluslararası insan kaçaklığı yapan çetelerin de yardımıyla orijinal yöntemler geliştirerek istedikleri ülkelere giriş yapabiliyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com